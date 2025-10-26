Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Габриэль Шекенберг - Сантьяго Де Ла Фуенте 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Lima, Peru, Qualifying: Габриэль ШекенбергСантьяго Де Ла Фуенте, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на корте Cancha Central.

МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Cancha Central
Lima, Peru, Qualifying
Габриэль Шекенберг
Завершен
(3:6, 6:3, 3:6)
1 : 2
26 октября 2025
Сантьяго Де Ла Фуенте
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сантьяго Де Ла Фуенте - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Габриэль Шекенберг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Сантьяго Де Ла Фуенте - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Габриэль Шекенберг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Сантьяго Де Ла Фуенте - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Сантьяго Де Ла Фуенте - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Сантьяго Де Ла Фуенте - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Габриэль Шекенберг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Сантьяго Де Ла Фуенте - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Габриэль Шекенберг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Сантьяго Де Ла Фуенте - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Габриэль Шекенберг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Сантьяго Де Ла Фуенте - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Габриэль Шекенберг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Габриэль Шекенберг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Габриэль Шекенберг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Сантьяго Де Ла Фуенте - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Габриэль Шекенберг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Сантьяго Де Ла Фуенте - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Габриэль Шекенберг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Сантьяго Де Ла Фуенте - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Габриэль Шекенберг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Сантьяго Де Ла Фуенте - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Сантьяго Де Ла Фуенте - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 25 - Габриэль Шекенберг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 26 - Сантьяго Де Ла Фуенте - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 27 - Сантьяго Де Ла Фуенте - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
4
1
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
66%
68%
Реализация брейк - пойнтов
40%
27%
Игры Квалификационный Раунд 1
26.10
США Dillon Beckles Дания Лудвиг Ааес
0
2
2
6
0
5
Завершен
26.10
Бразилия Габриэль Шекенберг Аргентина Сантьяго Де Ла Фуенте
1
2
3
6
6
3
3
6
Завершен
26.10
Колумбия Кристиан Родригес США Райан Дикерсон
-
-
Отменен
26.10
Румыния Себастьян Гима США Dakotah Bobo
2
0
6
4
6
3
Завершен
26.10
Бразилия Пауло Андре Сараива Дос Сантос Перу Diego Gomez
2
0
7
6
6
3
Завершен
26.10
Эквадор Патрисио Альварадо Аргентина Фернандо Кавалло
1
2
3
6
6
4
1
6
Завершен
26.10
Аргентина Хуан Естевез Перу Fabio Zavalaga Uculmana
2
0
6
0
6
1
Завершен
26.10
Перу Ricardo Sebastian Ramos Vargas Аргентина Тьяго Кигарран
0
2
1
6
3
6
Завершен
23.06
Перу Diego I Gomez Pajares Бразилия Педро Родригез
0
2
1
6
2
6
Завершен
23.06
Германия Лукас Герх Аргентина Tadeo Meneo
2
0
6
2
6
4
Завершен
22.06
Перу Jose Velasco Германия Джон Сперл
0
2
0
6
0
6
Завершен
22.06
Аргентина Хуан Мануэль Ла Серна Перу Luis Jose Nakamine
2
0
6
0
6
2
Завершен
22.06
США Бруно Кузухара Мексика Луис Карлос Альварез
2
1
4
6
6
2
6
3
Завершен
22.06
Колумбия Хуан Себастьян Гомез Колумбия Хуан Александер Родригес Родригес
0
2
3
6
3
6
Завершен
22.06
США Дали Бланч Бразилия Луис Бритто
-
-
Отказ
22.06
Аргентина Сантьяго Де Ла Фуенте Испания Диего Аугусто Баррето Санчес
0
2
0
6
6
7
Завершен
