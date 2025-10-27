Фрибет 15000₽
27.10.2025

Смотреть онлайн Сара Бейлек - Катрина Скотт 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира WTA Queretaro: Сара БейлекКатрина Скотт, Финал . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на корте Estadio.

МСК, Финал, Корт: Estadio
WTA Queretaro
Сара Бейлек
Завершен
(6:2, 6:1)
2 : 0
27 октября 2025
Катрина Скотт
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сара Бейлек - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Сара Бейлек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Катрина Скотт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Сара Бейлек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Сара Бейлек - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Катрина Скотт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Сара Бейлек - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Сара Бейлек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Сара Бейлек - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Катрина Скотт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Сара Бейлек - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Сара Бейлек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Сара Бейлек - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Сара Бейлек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Статистика матча

Эйсы
1
0
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
73%
30%
Реализация брейк - пойнтов
100%
50%
Игры Финал
27.10
Чехия Сара Бейлек США Катрина Скотт
2
0
6
2
6
1
Завершен
Комментарии к матчу
