Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Кристина Возняк - Адриана Реми 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Toronto: Кристина ВознякАдриана Реми . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .

МСК
ITF W75 Toronto
Кристина Возняк
Завершен
(1:6, 5:6)
0 : 2
26 октября 2025
Адриана Реми
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кристина Возняк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Адриана Реми - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Адриана Реми - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Адриана Реми - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Адриана Реми - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Адриана Реми - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Адриана Реми - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Адриана Реми - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Адриана Реми - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Кристина Возняк - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Кристина Возняк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Адриана Реми - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Кристина Возняк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Кристина Возняк - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Адриана Реми - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Адриана Реми - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Кристина Возняк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Адриана Реми - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Адриана Реми - взял свою подачу со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
44%
55%
Реализация брейк - пойнтов
50%
64%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Германия Германия
Словакия Словакия
17 Ноября
22:45
Бенеттон Тревизо Бенеттон Тревизо
Виртус Болонья Виртус Болонья
17 Ноября
22:00
Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Тель-Авив
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
17 Ноября
21:50
Купрум Купрум
Слепск Сувалки Слепск Сувалки
17 Ноября
22:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA