26.10.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Toronto: Кристина Возняк — Адриана Реми . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Toronto
Завершен
(1:6, 5:6)
0 : 2
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кристина Возняк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Адриана Реми - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Адриана Реми - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Адриана Реми - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Адриана Реми - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Адриана Реми - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Адриана Реми - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Адриана Реми - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Адриана Реми - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Кристина Возняк - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Кристина Возняк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Адриана Реми - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Кристина Возняк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Кристина Возняк - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Адриана Реми - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Адриана Реми - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Кристина Возняк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Адриана Реми - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Адриана Реми - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
44%
55%
Реализация брейк - пойнтов
50%
64%
