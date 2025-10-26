26.10.2025
Смотреть онлайн Alexandra Vagramov - Mariya Marinova 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Toronto: Alexandra Vagramov — Mariya Marinova . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Toronto
Завершен
(6:1, 6:2)
2 : 0
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Alexandra Vagramov - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Alexandra Vagramov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Alexandra Vagramov - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Alexandra Vagramov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Alexandra Vagramov - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Mariya Marinova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Alexandra Vagramov - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Alexandra Vagramov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Alexandra Vagramov - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Mariya Marinova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Alexandra Vagramov - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Alexandra Vagramov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Mariya Marinova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Alexandra Vagramov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Alexandra Vagramov - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
5
0
Двойные ошибки
6
9
Выигрыш первой подачи
75%
42%
Реализация брейк - пойнтов
83%
50%
Комментарии к матчу