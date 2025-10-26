26.10.2025
Смотреть онлайн Юлия Буча - Скарлетт Николсон 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Toronto: Юлия Буча — Скарлетт Николсон . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:57 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Toronto
Завершен
(6:2, 6:2)
2 : 0
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Юлия Буча - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Юлия Буча - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Скарлетт Николсон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Юлия Буча - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Юлия Буча - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Юлия Буча - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Скарлетт Николсон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Юлия Буча - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Скарлетт Николсон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Юлия Буча - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Юлия Буча - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Юлия Буча - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Юлия Буча - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Юлия Буча - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Скарлетт Николсон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Юлия Буча - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
2
7
Выигрыш первой подачи
83%
57%
Реализация брейк - пойнтов
31%
0%
Комментарии к матчу