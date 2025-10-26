26.10.2025
Смотреть онлайн Даша Иванова - Selin Vakalapudi 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Toronto: Даша Иванова — Selin Vakalapudi . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Toronto
Завершен
(6:1, 6:1)
2 : 0
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Даша Иванова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Даша Иванова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Даша Иванова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Даша Иванова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Даша Иванова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Selin Vakalapudi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Даша Иванова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Даша Иванова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Даша Иванова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Даша Иванова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Даша Иванова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Selin Vakalapudi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Даша Иванова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Даша Иванова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
4
2
Двойные ошибки
1
5
Выигрыш первой подачи
85%
44%
Реализация брейк - пойнтов
56%
0%
