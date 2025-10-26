26.10.2025
Смотреть онлайн Клеманс Мерсье - Лилиан Полинг 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Toronto: Клеманс Мерсье — Лилиан Полинг . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Toronto
Завершен
(1:6, 3:6)
0 : 2
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Клеманс Мерсье - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Лилиан Полинг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Лилиан Полинг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Лилиан Полинг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Лилиан Полинг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Лилиан Полинг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Лилиан Полинг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Лилиан Полинг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Лилиан Полинг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Лилиан Полинг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Клеманс Мерсье - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Лилиан Полинг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Клеманс Мерсье - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Лилиан Полинг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Клеманс Мерсье - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Лилиан Полинг - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
43%
72%
Реализация брейк - пойнтов
0%
80%
Комментарии к матчу