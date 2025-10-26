26.10.2025
Смотреть онлайн Эстер Адешина - Францис Абанда 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Toronto: Эстер Адешина — Францис Абанда . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:47 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Toronto
Завершен
(6:7, 6:1, 6:4)
(6:7, 6:1, 6:4)
2 : 1
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Францис Абанда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Эстер Адешина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Эстер Адешина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Францис Абанда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Эстер Адешина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Эстер Адешина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Францис Абанда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Францис Абанда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Францис Абанда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Эстер Адешина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Францис Абанда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Эстер Адешина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Эстер Адешина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Эстер Адешина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Эстер Адешина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Эстер Адешина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Францис Абанда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Эстер Адешина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Эстер Адешина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Эстер Адешина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Эстер Адешина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Францис Абанда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Эстер Адешина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Францис Абанда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Эстер Адешина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Францис Абанда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Эстер Адешина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 29 - Францис Абанда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 30 - Эстер Адешина - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
4
1
Двойные ошибки
7
2
Выигрыш первой подачи
66%
59%
Реализация брейк - пойнтов
50%
30%
Комментарии к матчу