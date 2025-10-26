26.10.2025
Смотреть онлайн Justine Bryson - Джордин МакБрайд 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Toronto: Justine Bryson — Джордин МакБрайд . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Toronto
Завершен
(0:6, 0:6)
0 : 2
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джордин МакБрайд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Джордин МакБрайд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Джордин МакБрайд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Джордин МакБрайд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Джордин МакБрайд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Джордин МакБрайд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Джордин МакБрайд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Джордин МакБрайд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Джордин МакБрайд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Джордин МакБрайд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Джордин МакБрайд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Джордин МакБрайд - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
5
1
Выигрыш первой подачи
23%
76%
Реализация брейк - пойнтов
0%
75%
