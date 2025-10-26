26.10.2025
Смотреть онлайн Виктория Аллен - Анастасия Сысоева 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Toronto: Виктория Аллен — Анастасия Сысоева . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Toronto
Завершен
(6:3, 6:0)
2 : 0
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Анастасия Сысоева - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Анастасия Сысоева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Виктория Аллен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Виктория Аллен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Анастасия Сысоева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Виктория Аллен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Виктория Аллен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Виктория Аллен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Виктория Аллен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Виктория Аллен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Виктория Аллен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Виктория Аллен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Виктория Аллен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Виктория Аллен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Виктория Аллен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
0
6
Выигрыш первой подачи
74%
59%
Реализация брейк - пойнтов
38%
100%
Комментарии к матчу