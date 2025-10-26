26.10.2025
Смотреть онлайн Sophie Dement - Ава Маркхам 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Toronto: Sophie Dement — Ава Маркхам . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Toronto
Завершен
(0:6, 5:7)
0 : 2
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ава Маркхам - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Ава Маркхам - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Ава Маркхам - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Ава Маркхам - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Ава Маркхам - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Ава Маркхам - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Sophie Dement - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Ава Маркхам - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Sophie Dement - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Ава Маркхам - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Sophie Dement - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Ава Маркхам - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Sophie Dement - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Ава Маркхам - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Sophie Dement - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Ава Маркхам - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Ава Маркхам - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Ава Маркхам - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
55%
82%
Реализация брейк - пойнтов
0%
33%
