26.10.2025
Ирене Бурилло Эскориуэла/Екатерин Горгодзе - Моннет/Нахимана 26.10.2025
Матч турнира WTA Florianopolis WD: Ирене Бурилло Эскориуэла/Екатерин Горгодзе — Моннет/Нахимана, Финал. Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:40 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.
МСК, Финал, Корт: Center Court
WTA Florianopolis WD
Завершен
(6:1, 6:4)
2 : 0
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ирене Бурилло Эскориуэла/Екатерин Горгодзе - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Моннет/Нахимана - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Ирене Бурилло Эскориуэла/Екатерин Горгодзе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Ирене Бурилло Эскориуэла/Екатерин Горгодзе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Ирене Бурилло Эскориуэла/Екатерин Горгодзе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Ирене Бурилло Эскориуэла/Екатерин Горгодзе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Ирене Бурилло Эскориуэла/Екатерин Горгодзе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Ирене Бурилло Эскориуэла/Екатерин Горгодзе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Ирене Бурилло Эскориуэла/Екатерин Горгодзе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Моннет/Нахимана - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Ирене Бурилло Эскориуэла/Екатерин Горгодзе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Моннет/Нахимана - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Ирене Бурилло Эскориуэла/Екатерин Горгодзе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Ирене Бурилло Эскориуэла/Екатерин Горгодзе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Моннет/Нахимана - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Моннет/Нахимана - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Ирене Бурилло Эскориуэла/Екатерин Горгодзе - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
76%
58%
Реализация брейк - пойнтов
57%
20%
