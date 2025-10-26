Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Ирене Бурилло Эскориуэла/Екатерин Горгодзе - Моннет/Нахимана 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира WTA Florianopolis WD: Ирене Бурилло Эскориуэла/Екатерин ГоргодзеМоннет/Нахимана, Финал . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:40 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.

МСК, Финал, Корт: Center Court
WTA Florianopolis WD
Ирене Бурилло Эскориуэла/Екатерин Горгодзе
Завершен
(6:1, 6:4)
2 : 0
26 октября 2025
Моннет/Нахимана
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ирене Бурилло Эскориуэла/Екатерин Горгодзе - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Моннет/Нахимана - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Ирене Бурилло Эскориуэла/Екатерин Горгодзе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Ирене Бурилло Эскориуэла/Екатерин Горгодзе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Ирене Бурилло Эскориуэла/Екатерин Горгодзе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Ирене Бурилло Эскориуэла/Екатерин Горгодзе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Ирене Бурилло Эскориуэла/Екатерин Горгодзе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Ирене Бурилло Эскориуэла/Екатерин Горгодзе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Ирене Бурилло Эскориуэла/Екатерин Горгодзе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Моннет/Нахимана - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Ирене Бурилло Эскориуэла/Екатерин Горгодзе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Моннет/Нахимана - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Ирене Бурилло Эскориуэла/Екатерин Горгодзе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Ирене Бурилло Эскориуэла/Екатерин Горгодзе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Моннет/Нахимана - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Моннет/Нахимана - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Ирене Бурилло Эскориуэла/Екатерин Горгодзе - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
0
1
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
76%
58%
Реализация брейк - пойнтов
57%
20%
Игры Финал
26.10
Ирене Бурилло Эскориуэла/Екатерин Горгодзе Ирене Бурилло Эскориуэла/Екатерин Горгодзе Моннет/Нахимана Моннет/Нахимана
2
0
6
1
6
4
Завершен
Комментарии к матчу
