Смотреть онлайн Ирене Бурилло Эскориуэла/Екатерин Горгодзе - Моннет/Нахимана 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира WTA Florianopolis WD: Ирене Бурилло Эскориуэла/Екатерин Горгодзе — Моннет/Нахимана, Финал . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:40 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.