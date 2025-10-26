26.10.2025
Смотреть онлайн Herrero Linana/Strakhova - G P Cano/Lepchenko 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира WTA Queretaro WD: Herrero Linana/Strakhova — G P Cano/Lepchenko, Финал . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на корте Estadio.
МСК, Финал, Корт: Estadio
WTA Queretaro WD
Завершен
(7:5, 6:2)
(7:5, 6:2)
2 : 0
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - G P Cano/Lepchenko - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Herrero Linana/Strakhova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - G P Cano/Lepchenko - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Herrero Linana/Strakhova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Herrero Linana/Strakhova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Herrero Linana/Strakhova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - G P Cano/Lepchenko - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - G P Cano/Lepchenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - G P Cano/Lepchenko - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Herrero Linana/Strakhova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Herrero Linana/Strakhova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Herrero Linana/Strakhova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - G P Cano/Lepchenko - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Herrero Linana/Strakhova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Herrero Linana/Strakhova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Herrero Linana/Strakhova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - G P Cano/Lepchenko - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Herrero Linana/Strakhova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Herrero Linana/Strakhova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Herrero Linana/Strakhova - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
71%
70%
Реализация брейк - пойнтов
67%
50%
Игры Финал
Комментарии к матчу