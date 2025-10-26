26.10.2025
Смотреть онлайн Кэрол Монне - Юлия Грабер 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира WTA Florianopolis: Кэрол Монне — Юлия Грабер, Финал . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.
МСК, Финал, Корт: Center Court
WTA Florianopolis
Завершен
(6:3, 4:6, 0:6)
1 : 2
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кэрол Монне - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Кэрол Монне - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Кэрол Монне - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Кэрол Монне - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Кэрол Монне - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Юлия Грабер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Юлия Грабер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Юлия Грабер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Кэрол Монне - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Кэрол Монне - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Кэрол Монне - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Юлия Грабер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Юлия Грабер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Юлия Грабер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Юлия Грабер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Кэрол Монне - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Кэрол Монне - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Юлия Грабер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Юлия Грабер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Юлия Грабер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Юлия Грабер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Юлия Грабер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Юлия Грабер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Юлия Грабер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
2
Двойные ошибки
10
7
Выигрыш первой подачи
54%
53%
Реализация брейк - пойнтов
40%
73%
Игры Финал
Комментарии к матчу