26.10.2025
Смотреть онлайн Чанджун Ким - Эрик Арутюнян 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Charlottesville: Чанджун Ким — Эрик Арутюнян, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:35 по московскому времени и пройдет на корте Court 3.
МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Court 3
Challenger Charlottesville
Завершен
(4:6, 6:7)
0 : 2
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Чанджун Ким - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Эрик Арутюнян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Чанджун Ким - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Эрик Арутюнян - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Чанджун Ким - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Эрик Арутюнян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Эрик Арутюнян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Эрик Арутюнян - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Чанджун Ким - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Эрик Арутюнян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Чанджун Ким - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Эрик Арутюнян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Чанджун Ким - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Эрик Арутюнян - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Чанджун Ким - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Эрик Арутюнян - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Чанджун Ким - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Эрик Арутюнян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Чанджун Ким - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Эрик Арутюнян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Чанджун Ким - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Эрик Арутюнян - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
4
11
Двойные ошибки
0
5
Выигрыш первой подачи
66%
81%
Реализация брейк - пойнтов
0%
25%
Комментарии к матчу