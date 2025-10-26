26.10.2025
Смотреть онлайн Edward Winter - Макс Касниковски 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Charlottesville: Edward Winter — Макс Касниковски, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:55 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.
МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Court 1
Challenger Charlottesville
Завершен
(3:6, 4:6)
0 : 2
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Edward Winter - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Макс Касниковски - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Edward Winter - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Макс Касниковски - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Макс Касниковски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Макс Касниковски - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Edward Winter - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Макс Касниковски - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Макс Касниковски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Макс Касниковски - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Edward Winter - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Edward Winter - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Макс Касниковски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Макс Касниковски - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Edward Winter - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Макс Касниковски - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Edward Winter - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Макс Касниковски - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Макс Касниковски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
6
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
58%
76%
Реализация брейк - пойнтов
8%
40%
Комментарии к матчу