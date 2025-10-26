26.10.2025
Смотреть онлайн Ноа Шахтер - Киган Смит 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Charlottesville: Ноа Шахтер — Киган Смит, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 23:15 по московскому времени и пройдет на корте Court 3.
МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Court 3
Challenger Charlottesville
Завершен
(4:6, 3:6)
0 : 2
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Киган Смит - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Ноа Шахтер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Киган Смит - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Ноа Шахтер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Киган Смит - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Ноа Шахтер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Киган Смит - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Ноа Шахтер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Киган Смит - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Киган Смит - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Киган Смит - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Ноа Шахтер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Киган Смит - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Ноа Шахтер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Киган Смит - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Киган Смит - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Киган Смит - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Ноа Шахтер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Киган Смит - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
5
9
Двойные ошибки
4
0
Выигрыш первой подачи
81%
76%
Реализация брейк - пойнтов
0%
29%
Комментарии к матчу