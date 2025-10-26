26.10.2025
Смотреть онлайн Куинн Вандекастиле - Бор Артнак 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Charlottesville: Куинн Вандекастиле — Бор Артнак, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:10 по московскому времени и пройдет на корте Court 3.
МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Court 3
Challenger Charlottesville
Завершен
(6:1, 1:6, 6:3)
2 : 1
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Куинн Вандекастиле - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Бор Артнак - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Куинн Вандекастиле - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Куинн Вандекастиле - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Куинн Вандекастиле - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Куинн Вандекастиле - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Куинн Вандекастиле - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Куинн Вандекастиле - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Бор Артнак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Бор Артнак - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Бор Артнак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Бор Артнак - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Бор Артнак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Бор Артнак - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Бор Артнак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Куинн Вандекастиле - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Куинн Вандекастиле - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Бор Артнак - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Куинн Вандекастиле - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Куинн Вандекастиле - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Куинн Вандекастиле - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Бор Артнак - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Куинн Вандекастиле - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
6
0
Двойные ошибки
3
6
Выигрыш первой подачи
76%
64%
Реализация брейк - пойнтов
62%
57%
