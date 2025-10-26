Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Макс Вискандт - Пранав Кумар 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Charlottesville: Макс ВискандтПранав Кумар, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:05 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.

МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Court 1
Challenger Charlottesville
Макс Вискандт
Завершен
(6:2, 4:6, 6:3)
2 : 1
26 октября 2025
Пранав Кумар
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Макс Вискандт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Пранав Кумар - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Макс Вискандт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Пранав Кумар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Макс Вискандт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Макс Вискандт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Макс Вискандт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Макс Вискандт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Макс Вискандт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Пранав Кумар - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Макс Вискандт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Макс Вискандт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Пранав Кумар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Пранав Кумар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Макс Вискандт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Пранав Кумар - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Пранав Кумар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Пранав Кумар - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Макс Вискандт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Пранав Кумар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Макс Вискандт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Пранав Кумар - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Макс Вискандт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Макс Вискандт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 25 - Макс Вискандт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Пранав Кумар - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Макс Вискандт - взял свою подачу со счетом 30-40

История последних встреч

Макс Вискандт
Макс Вискандт
Пранав Кумар
Макс Вискандт
1 победа
0 побед
100%
0%
13.10.2025
Макс Вискандт
Макс Вискандт
2:1
Пранав Кумар
Пранав Кумар
Обзор

Статистика матча

Эйсы
9
5
Двойные ошибки
4
2
Выигрыш первой подачи
70%
70%
Реализация брейк - пойнтов
31%
29%
Игры Квалификационный Раунд 1
27.10
Канада Ден Мартин Германия Майк Штейнер
2
0
7
5
6
0
Завершен
27.10
Турция Арда Азкара Швеция Лео Борг
2
0
7
5
6
3
Завершен
26.10
Индия Арьян Шах США Адхитья Ганесан
2
0
6
3
1
0
Завершен
26.10
Канада Ден Мартин США Джошуа Шени
-
-
Отменен
26.10
США Ноа Шахтер США Киган Смит
0
2
4
6
3
6
Завершен
26.10
США Стронг Кирчхеймер Индия Дакшинешвар Суреш
0
2
2
6
2
6
Завершен
26.10
Германия Макс Вискандт США Пранав Кумар
2
1
6
2
4
6
6
3
Завершен
26.10
США Куинн Вандекастиле Словения Бор Артнак
2
1
6
1
1
6
6
3
Завершен
26.10
Австралия Edward Winter Польша Макс Касниковски
0
2
3
6
4
6
Завершен
26.10
Южная Корея Чанджун Ким Беларусь Эрик Арутюнян
0
2
4
6
6
7
Завершен
26.10
США Эндрю Дельгадо США Кэннон Кингсли
0
2
3
6
2
6
Завершен
26.10
США Самир Банерджи Канада Киган Райс
2
0
6
3
7
5
Завершен
Комментарии к матчу
