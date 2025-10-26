26.10.2025
Смотреть онлайн Стронг Кирчхеймер - Дакшинешвар Суреш 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Charlottesville: Стронг Кирчхеймер — Дакшинешвар Суреш, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:05 по московскому времени и пройдет на корте Court 3.
МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Court 3
Challenger Charlottesville
Завершен
(2:6, 2:6)
0 : 2
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Стронг Кирчхеймер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Дакшинешвар Суреш - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Дакшинешвар Суреш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Дакшинешвар Суреш - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Дакшинешвар Суреш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Дакшинешвар Суреш - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Стронг Кирчхеймер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Дакшинешвар Суреш - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Стронг Кирчхеймер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Дакшинешвар Суреш - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Дакшинешвар Суреш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Дакшинешвар Суреш - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Дакшинешвар Суреш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Дакшинешвар Суреш - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Стронг Кирчхеймер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Дакшинешвар Суреш - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
2
13
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
62%
85%
Реализация брейк - пойнтов
0%
44%
