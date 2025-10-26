26.10.2025
Смотреть онлайн Арьян Шах - Адхитья Ганесан 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Charlottesville: Арьян Шах — Адхитья Ганесан, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 23:30 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.
МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Court 1
Challenger Charlottesville
Завершен
(6:3, 1:0)
2 : 0
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Адхитья Ганесан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Арьян Шах - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Адхитья Ганесан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Арьян Шах - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Адхитья Ганесан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Арьян Шах - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Арьян Шах - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Арьян Шах - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Арьян Шах - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Арьян Шах - взял свою подачу со счетом 40-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
4
2
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
78%
48%
Реализация брейк - пойнтов
100%
0%
Комментарии к матчу