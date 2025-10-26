26.10.2025
Смотреть онлайн Хоакин Агилар Кардозо - Хуан Мануэль Ла Серна 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Santiago: Хоакин Агилар Кардозо — Хуан Мануэль Ла Серна . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Santiago
Завершен
(6:2, 6:4)
(6:2, 6:4)
2 : 0
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Хоакин Агилар Кардозо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Хоакин Агилар Кардозо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Хоакин Агилар Кардозо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Хоакин Агилар Кардозо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Хуан Мануэль Ла Серна - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Хоакин Агилар Кардозо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Хуан Мануэль Ла Серна - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Хоакин Агилар Кардозо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Хуан Мануэль Ла Серна - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Хоакин Агилар Кардозо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Хуан Мануэль Ла Серна - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Хоакин Агилар Кардозо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Хоакин Агилар Кардозо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Хоакин Агилар Кардозо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Хуан Мануэль Ла Серна - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Хоакин Агилар Кардозо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Хуан Мануэль Ла Серна - взял свою подачу со счетом 15-40
История последних встреч
Хоакин Агилар Кардозо
Хуан Мануэль Ла Серна
0 побед
1 победа
0%
100%
21.09.2025
Хоакин Агилар Кардозо
0:2
Хуан Мануэль Ла Серна
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
72%
49%
Реализация брейк - пойнтов
75%
0%
Комментарии к матчу