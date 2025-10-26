26.10.2025
Смотреть онлайн Марцинко Петра - Мэри Стояна 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W100 Tyler: Марцинко Петра — Мэри Стояна . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
МСК
ITF W100 Tyler
Завершен
(6:3, 6:0)
2 : 0
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Марцинко Петра - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Мэри Стояна - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Мэри Стояна - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Марцинко Петра - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Марцинко Петра - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Мэри Стояна - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Марцинко Петра - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Марцинко Петра - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Марцинко Петра - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Марцинко Петра - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Марцинко Петра - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Марцинко Петра - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Марцинко Петра - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Марцинко Петра - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
4
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
71%
45%
Реализация брейк - пойнтов
45%
20%
Комментарии к матчу