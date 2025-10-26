Текстовая трансляция

Гейм 1 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 2 - Патрик Kypson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 3 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 4 - Патрик Kypson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 5 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 6 - Патрик Kypson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 7 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 8 - Патрик Kypson - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 9 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 10 - Патрик Kypson - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 11 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 12 - Патрик Kypson - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 14 - Патрик Kypson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 15 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 16 - Патрик Kypson - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 17 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 18 - Патрик Kypson - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 19 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 20 - Патрик Kypson - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 21 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 22 - Патрик Kypson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 23 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 24 - Патрик Kypson - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 25 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 27 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 28 - Патрик Kypson - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 29 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 30 - Патрик Kypson - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 31 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 32 - Патрик Kypson - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 33 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 34 - Патрик Kypson - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 35 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 36 - Патрик Kypson - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 37 - Патрик Kypson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40