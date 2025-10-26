26.10.2025
Смотреть онлайн Йоханнус Мандэй - Патрик Kypson 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Sioux Falls: Йоханнус Мандэй — Патрик Kypson, Финал . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на корте Stadium 1.
МСК, Финал, Корт: Stadium 1
Challenger Sioux Falls
Завершен
(7:6, 6:7, 5:6)
1 : 2
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Патрик Kypson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Патрик Kypson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Патрик Kypson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Патрик Kypson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Патрик Kypson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Патрик Kypson - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Патрик Kypson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Патрик Kypson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Патрик Kypson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Патрик Kypson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Патрик Kypson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Патрик Kypson - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Патрик Kypson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 30 - Патрик Kypson - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 31 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 32 - Патрик Kypson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 33 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 34 - Патрик Kypson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 35 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 36 - Патрик Kypson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 37 - Патрик Kypson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 38 - Патрик Kypson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
10
13
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
84%
83%
Реализация брейк - пойнтов
0%
100%
