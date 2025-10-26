26.10.2025
Смотреть онлайн Мэтью Форбс - Рафаэль Перот 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Norman: Мэтью Форбс — Рафаэль Перот . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Norman
Завершен
(6:3, 1:6, 5:7)
1 : 2
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мэтью Форбс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Рафаэль Перот - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Мэтью Форбс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Рафаэль Перот - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Мэтью Форбс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Рафаэль Перот - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Мэтью Форбс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Мэтью Форбс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Мэтью Форбс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Рафаэль Перот - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Мэтью Форбс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Рафаэль Перот - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Рафаэль Перот - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Рафаэль Перот - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Рафаэль Перот - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Рафаэль Перот - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Мэтью Форбс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Рафаэль Перот - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Рафаэль Перот - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Рафаэль Перот - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Мэтью Форбс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Мэтью Форбс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Мэтью Форбс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Рафаэль Перот - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Мэтью Форбс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Рафаэль Перот - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Рафаэль Перот - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 28 - Рафаэль Перот - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
14
5
Двойные ошибки
13
5
Выигрыш первой подачи
77%
66%
Реализация брейк - пойнтов
18%
19%
