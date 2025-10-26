Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Annika Penickova - Kennedy Drenser-Hagmann 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Hilton Head: Annika PenickovaKennedy Drenser-Hagmann . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

МСК
ITF W15 Hilton Head
Annika Penickova
Завершен
(1:6, 6:2, 4:6)
1 : 2
26 октября 2025
Kennedy Drenser-Hagmann
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Annika Penickova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Kennedy Drenser-Hagmann - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Kennedy Drenser-Hagmann - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Kennedy Drenser-Hagmann - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Kennedy Drenser-Hagmann - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Kennedy Drenser-Hagmann - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Kennedy Drenser-Hagmann - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Annika Penickova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Annika Penickova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Annika Penickova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Kennedy Drenser-Hagmann - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Annika Penickova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Kennedy Drenser-Hagmann - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Annika Penickova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Annika Penickova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Annika Penickova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Kennedy Drenser-Hagmann - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Kennedy Drenser-Hagmann - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Annika Penickova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Kennedy Drenser-Hagmann - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Kennedy Drenser-Hagmann - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Annika Penickova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Kennedy Drenser-Hagmann - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Annika Penickova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Kennedy Drenser-Hagmann - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
1
1
Двойные ошибки
5
4
Выигрыш первой подачи
65%
59%
Реализация брейк - пойнтов
33%
50%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
ATP Файналс - МП
ATP Файналс - МП
иконка Популярные матчи
Амур Амур
Трактор Трактор
11 Ноября
12:15
Челны Челны
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
11 Ноября
19:00
Адмирал Адмирал
Автомобилист Автомобилист
11 Ноября
12:30
МХК Спартак МХК Спартак
Локо U20 Локо U20
11 Ноября
18:30
Виртус Болонья Виртус Болонья
Анадолу Эфес Анадолу Эфес
11 Ноября
22:30
Партизан Партизан
Монако Монако
11 Ноября
22:30
BC Dubai BC Dubai
Црвена Звезда Црвена Звезда
11 Ноября
19:00
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
СКА-Нева СКА-Нева
11 Ноября
18:30
Дизель Пенза Дизель Пенза
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
11 Ноября
19:00
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
Норильск Норильск
11 Ноября
19:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA