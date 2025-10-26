26.10.2025
Смотреть онлайн Annika Penickova - Kennedy Drenser-Hagmann 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Hilton Head: Annika Penickova — Kennedy Drenser-Hagmann . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Hilton Head
Завершен
(1:6, 6:2, 4:6)
1 : 2
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Annika Penickova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Kennedy Drenser-Hagmann - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Kennedy Drenser-Hagmann - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Kennedy Drenser-Hagmann - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Kennedy Drenser-Hagmann - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Kennedy Drenser-Hagmann - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Kennedy Drenser-Hagmann - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Annika Penickova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Annika Penickova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Annika Penickova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Kennedy Drenser-Hagmann - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Annika Penickova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Kennedy Drenser-Hagmann - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Annika Penickova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Annika Penickova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Annika Penickova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Kennedy Drenser-Hagmann - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Kennedy Drenser-Hagmann - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Annika Penickova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Kennedy Drenser-Hagmann - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Kennedy Drenser-Hagmann - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Annika Penickova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Kennedy Drenser-Hagmann - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Annika Penickova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Kennedy Drenser-Hagmann - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
5
4
Выигрыш первой подачи
65%
59%
Реализация брейк - пойнтов
33%
50%
Комментарии к матчу