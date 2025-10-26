26.10.2025
Смотреть онлайн Анастасия Тихонова - Виктория Грунчакова 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Saguenay: Анастасия Тихонова — Виктория Грунчакова . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Saguenay
Завершен
(6:3, 6:2)
2 : 0
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Анастасия Тихонова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Анастасия Тихонова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Виктория Грунчакова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Виктория Грунчакова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Анастасия Тихонова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Виктория Грунчакова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Анастасия Тихонова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Анастасия Тихонова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Анастасия Тихонова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Анастасия Тихонова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Анастасия Тихонова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Анастасия Тихонова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Анастасия Тихонова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Виктория Грунчакова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Анастасия Тихонова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Виктория Грунчакова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Анастасия Тихонова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
7
5
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
81%
54%
Реализация брейк - пойнтов
50%
100%
