26.10.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира WTA Rovereto: Люкреция Стефанини — Оксана Селехметева, Финал . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.
МСК, Финал, Корт: Center Court
WTA Rovereto
Завершен
(1:6, 1:6)
0 : 2
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Оксана Селехметева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Оксана Селехметева - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Оксана Селехметева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Оксана Селехметева - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Оксана Селехметева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Люкреция Стефанини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Оксана Селехметева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Оксана Селехметева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Оксана Селехметева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Люкреция Стефанини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Оксана Селехметева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Оксана Селехметева - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Оксана Селехметева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Оксана Селехметева - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
27%
60%
Реализация брейк - пойнтов
33%
64%
