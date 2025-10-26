26.10.2025
Смотреть онлайн Никола Славич - Николас Росензвейг 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Глазго: Никола Славич — Николас Росензвейг . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Глазго
Завершен
(6:4, 6:0)
2 : 0
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Николас Росензвейг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Никола Славич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Николас Росензвейг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Никола Славич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Николас Росензвейг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Никола Славич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Николас Росензвейг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Никола Славич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Никола Славич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Никола Славич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Никола Славич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Никола Славич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Никола Славич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Никола Славич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Никола Славич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Никола Славич - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
86%
42%
Реализация брейк - пойнтов
67%
0%
Комментарии к матчу