26.10.2025
Смотреть онлайн Уилльям Макленнахан - Лиам Хигнетт 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Глазго: Уилльям Макленнахан — Лиам Хигнетт . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Глазго
Завершен
(4:6, 3:6)
0 : 2
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Уилльям Макленнахан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Лиам Хигнетт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Уилльям Макленнахан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Лиам Хигнетт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Уилльям Макленнахан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Уилльям Макленнахан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Лиам Хигнетт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Лиам Хигнетт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Лиам Хигнетт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Лиам Хигнетт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Лиам Хигнетт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Лиам Хигнетт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Уилльям Макленнахан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Лиам Хигнетт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Уилльям Макленнахан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Лиам Хигнетт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Уилльям Макленнахан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Лиам Хигнетт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Лиам Хигнетт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
1
7
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
64%
82%
Реализация брейк - пойнтов
50%
67%
Комментарии к матчу