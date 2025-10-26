Текстовая трансляция

Гейм 1 - Уилльям Макленнахан - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 2 - Лиам Хигнетт - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 3 - Уилльям Макленнахан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 4 - Лиам Хигнетт - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 5 - Уилльям Макленнахан - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 6 - Уилльям Макленнахан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 7 - Лиам Хигнетт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 8 - Лиам Хигнетт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 9 - Лиам Хигнетт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 10 - Лиам Хигнетт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 11 - Лиам Хигнетт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 12 - Лиам Хигнетт - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 13 - Уилльям Макленнахан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 14 - Лиам Хигнетт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 15 - Уилльям Макленнахан - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 16 - Лиам Хигнетт - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 17 - Уилльям Макленнахан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 18 - Лиам Хигнетт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0