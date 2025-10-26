26.10.2025
Смотреть онлайн Али Хабиб - Louis Hull 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Глазго: Али Хабиб — Louis Hull . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Глазго
Завершен
(4:6, 5:2)
(4:6, 5:2)
1 : 1
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Али Хабиб - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Louis Hull - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Louis Hull - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Али Хабиб - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Али Хабиб - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Louis Hull - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Али Хабиб - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Louis Hull - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Louis Hull - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Louis Hull - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Али Хабиб - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Louis Hull - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Али Хабиб - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Louis Hull - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Али Хабиб - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Али Хабиб - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Али Хабиб - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
4
3
Двойные ошибки
1
5
Выигрыш первой подачи
77%
73%
Реализация брейк - пойнтов
29%
50%
Комментарии к матчу