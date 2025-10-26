26.10.2025
Смотреть онлайн Шон Ходкин - Неманья Малесевич 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Глазго: Шон Ходкин — Неманья Малесевич . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Глазго
Завершен
(6:7, 5:7)
0 : 2
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Шон Ходкин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Неманья Малесевич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Шон Ходкин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Неманья Малесевич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Шон Ходкин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Неманья Малесевич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Шон Ходкин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Неманья Малесевич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Шон Ходкин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Неманья Малесевич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Шон Ходкин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Неманья Малесевич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Неманья Малесевич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Шон Ходкин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Неманья Малесевич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Шон Ходкин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Неманья Малесевич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Шон Ходкин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Неманья Малесевич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Шон Ходкин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Шон Ходкин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Неманья Малесевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 24 - Неманья Малесевич - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
17
4
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
71%
76%
Реализация брейк - пойнтов
33%
25%
