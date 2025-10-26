26.10.2025
Смотреть онлайн Дэвид Куэйл - Ярно Янс 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Глазго: Дэвид Куэйл — Ярно Янс . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Глазго
Завершен
(3:6, 6:4, 0:1)
1 : 2
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Дэвид Куэйл - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Ярно Янс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Ярно Янс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Ярно Янс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Дэвид Куэйл - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Ярно Янс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Дэвид Куэйл - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Ярно Янс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Ярно Янс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Ярно Янс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Ярно Янс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Ярно Янс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Дэвид Куэйл - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Дэвид Куэйл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Дэвид Куэйл - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Ярно Янс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Дэвид Куэйл - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Дэвид Куэйл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Дэвид Куэйл - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
4
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
71%
76%
Реализация брейк - пойнтов
67%
43%
