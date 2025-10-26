Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Дэвид Куэйл - Ярно Янс 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Глазго: Дэвид КуэйлЯрно Янс . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

МСК
ITF M25 Глазго
Дэвид Куэйл
Завершен
(3:6, 6:4, 0:1)
1 : 2
26 октября 2025
Ярно Янс
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Дэвид Куэйл - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Ярно Янс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Ярно Янс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Ярно Янс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Дэвид Куэйл - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Ярно Янс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Дэвид Куэйл - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Ярно Янс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Ярно Янс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Ярно Янс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Ярно Янс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Ярно Янс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Дэвид Куэйл - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Дэвид Куэйл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Дэвид Куэйл - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Ярно Янс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Дэвид Куэйл - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Дэвид Куэйл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Дэвид Куэйл - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
3
4
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
71%
76%
Реализация брейк - пойнтов
67%
43%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
ATP Файналс - МП
ATP Файналс - МП
иконка Популярные матчи
Челтенхэм Челтенхэм
Ноттс Каунти Ноттс Каунти
10 Ноября
23:00
G2 Esports G2 Esports
Dplus KIA Dplus KIA
10 Ноября
23:30
ENTERPRISE ENTERPRISE
FURIA FURIA
10 Ноября
23:30
Челмсфорд Челмсфорд
Хорнчерч Хорнчерч
10 Ноября
22:45
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA