26.10.2025
Финн Мургетт - Рой Киган 26.10.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Глазго: Финн Мургетт — Рой Киган . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Глазго
Завершен
(6:1, 5:3)
2 : 0
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 3 - Финн Мургетт - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
75%
57%
Реализация брейк - пойнтов
0%
0%
