26.10.2025

Смотреть онлайн Янки Эрел - Самир Хамза Регуир 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Monastir: Янки ЭрелСамир Хамза Регуир, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.

МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Center Court
Challenger Monastir
Янки Эрел
Отменен
(-:-)
- : -
26 октября 2025
Самир Хамза Регуир
Игры Квалификационный Раунд 1
26.10
Казахстан Amir Omarkhanov Италия Мишель Рибекаи
0
2
3
6
3
6
Завершен
26.10
Англия Жиль Хуссей Индия Адиль Кальянпур
2
0
6
2
6
1
Завершен
26.10
Сербия Стефан Латинович Алжир Самир Хамза Регуир
2
1
6
4
4
6
6
4
Завершен
26.10
Турция Янки Эрел Алжир Самир Хамза Регуир
-
-
Отменен
26.10
Россия Александр Бинда Франция Максенс Беж
2
1
4
6
6
4
7
5
Завершен
26.10
Бельгия Буваясар Гадамаури Молдова, Республика Раду Албот
0
2
2
6
1
6
Завершен
26.10
Тунис Омар Кнани Испания Педро Вивес Марсок
0
2
1
6
1
6
Завершен
26.10
Чехия Тадеас Пароулек Тунис Ibrahim Snoussi
2
0
6
2
6
3
Завершен
26.10
США Дали Бланч Тунис Alaa Trifi
2
0
6
2
6
2
Завершен
26.10
Италия Лоренцо Карбони ЮАР Крис Ван Вик
1
0
6
2
0
0
Отказ
26.10
Испания Серхио Кальехон Эрнандо Польша Олаф Печковски
2
0
6
4
6
4
Завершен
26.10
Турция Мерт Алькая Франция Лоран Локоли
2
1
1
6
6
2
6
0
Завершен
Рейтинг WTA