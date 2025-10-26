Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Алексей Ватутин - Виктор Дурасович 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Bratislava: Алексей ВатутинВиктор Дурасович, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 3.

МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Court 3
Challenger Bratislava
Алексей Ватутин
Завершен
(6:7, 6:4, 6:4)
2 : 1
26 октября 2025
Виктор Дурасович
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Алексей Ватутин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Виктор Дурасович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Алексей Ватутин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Виктор Дурасович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Алексей Ватутин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Виктор Дурасович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Алексей Ватутин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Виктор Дурасович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Алексей Ватутин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Виктор Дурасович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Виктор Дурасович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Алексей Ватутин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Виктор Дурасович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Алексей Ватутин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Алексей Ватутин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Алексей Ватутин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Виктор Дурасович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Алексей Ватутин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Виктор Дурасович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Алексей Ватутин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Виктор Дурасович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Алексей Ватутин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Алексей Ватутин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Алексей Ватутин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Алексей Ватутин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 27 - Алексей Ватутин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Виктор Дурасович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 29 - Алексей Ватутин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 30 - Виктор Дурасович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 31 - Виктор Дурасович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 32 - Виктор Дурасович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 33 - Алексей Ватутин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Статистика матча

Эйсы
4
16
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
67%
75%
Реализация брейк - пойнтов
50%
40%
Игры Квалификационный Раунд 1
26.10
Литва Рикардас Беранкис Словакия Милос Кароль
0
2
2
6
3
6
Завершен
26.10
Россия Алексей Ватутин Норвегия Виктор Дурасович
2
1
6
7
6
4
6
4
Завершен
26.10
Франция Саша Геймар-Вайенбург Украина Денис Молчанов
2
0
6
1
6
0
Завершен
26.10
Словакия Томас Ланик Казахстан Бейбит Жукаев
0
2
3
6
4
6
Завершен
26.10
Украина Виталий Сачко Словакия Filip Drab
2
0
6
0
6
0
Завершен
26.10
Словакия Лукас Покорный Сербия Марко Топо
0
2
2
6
6
7
Завершен
26.10
Люксембург Крис Родеш Германия Дэниел Масур
2
0
6
1
7
6
Завершен
26.10
Словакия Радован Михалик Италия Стефано Траваглиа
0
2
0
6
2
6
Завершен
26.10
Австрия Девид Пичлер Хорватия Матей Додиг
2
0
7
6
6
4
Завершен
26.10
Япония Рей Сакамото Словакия Михал Крайци
0
2
1
6
2
6
Завершен
09.06
Словакия Норберт Гомбос Словакия Михал Крайци
2
0
7
6
6
3
Завершен
09.06
Польша Pawel Juszczak Германия Матс Розенкранц
0
2
1
6
2
6
Завершен
09.06
Сербия Марко Топо Чехия Эндрю Полсон
2
0
6
1
6
4
Завершен
09.06
Чехия Ян Жермар Румыния Габи Адриан Боитан
1
2
1
6
6
3
5
7
Завершен
09.06
Сербия Стефан Латинович Испания Бернабе Запата Мираллес
2
1
6
7
7
6
6
1
Завершен
09.06
Израиль Дэниел Кукиерман Хорватия Матей Додиг
0
2
4
6
2
6
Завершен
09.06
Польша Дэниел Михальски Словакия Томас Ланик
2
0
6
0
6
1
Завершен
08.06
Чехия Daniel Bien Чехия Хайнек Бартон
0
1
1
4
08.06
Литва Рикардас Беранкис Словакия Радован Михалик
0
1
3
6
0
0
08.06
Бразилия Матеус Алвес Украина Олексий Крутых
1
1
7
6
5
7
2
2
08.06
Украина Вадим Урсу США Тоби Алекс Кодат
0
2
4
6
5
7
Завершен
08.06
Украина Олег Приходько Австрия Максимильян Нойкрист
2
0
6
3
6
2
Завершен
Комментарии к матчу
