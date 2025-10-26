26.10.2025
Смотреть онлайн Алексей Ватутин - Виктор Дурасович 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Bratislava: Алексей Ватутин — Виктор Дурасович, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 3.
МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Court 3
Challenger Bratislava
Завершен
(6:7, 6:4, 6:4)
2 : 1
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Алексей Ватутин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Виктор Дурасович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Алексей Ватутин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Виктор Дурасович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Алексей Ватутин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Виктор Дурасович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Алексей Ватутин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Виктор Дурасович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Алексей Ватутин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Виктор Дурасович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Виктор Дурасович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Алексей Ватутин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Виктор Дурасович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Алексей Ватутин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Алексей Ватутин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Алексей Ватутин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Виктор Дурасович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Алексей Ватутин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Виктор Дурасович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Алексей Ватутин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Виктор Дурасович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Алексей Ватутин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Алексей Ватутин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Алексей Ватутин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Алексей Ватутин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 27 - Алексей Ватутин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Виктор Дурасович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 29 - Алексей Ватутин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 30 - Виктор Дурасович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 31 - Виктор Дурасович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 32 - Виктор Дурасович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 33 - Алексей Ватутин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
4
16
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
67%
75%
Реализация брейк - пойнтов
50%
40%
