26.10.2025
Смотреть онлайн Саша Геймар-Вайенбург - Денис Молчанов 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Bratislava: Саша Геймар-Вайенбург — Денис Молчанов, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:05 по московскому времени и пройдет на корте Court 3.
МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Court 3
Challenger Bratislava
Завершен
(6:1, 6:0)
(6:1, 6:0)
2 : 0
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Саша Геймар-Вайенбург - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Денис Молчанов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Саша Геймар-Вайенбург - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Саша Геймар-Вайенбург - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Саша Геймар-Вайенбург - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Саша Геймар-Вайенбург - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Саша Геймар-Вайенбург - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Саша Геймар-Вайенбург - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Саша Геймар-Вайенбург - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Саша Геймар-Вайенбург - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Саша Геймар-Вайенбург - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Саша Геймар-Вайенбург - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Саша Геймар-Вайенбург - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
74%
43%
Реализация брейк - пойнтов
62%
0%
