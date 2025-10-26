Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Ж Мирелес - Анжела Лопичич 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach Women: Ж МирелесАнжела Лопичич, Финал . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:15 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 01.

МСК, Финал, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 01
UTR Pro Newport Beach Women
Ж Мирелес
Завершен
(6:4, 2:3)
1 : 1
26 октября 2025
Анжела Лопичич
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Анжела Лопичич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Ж Мирелес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Ж Мирелес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Анжела Лопичич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Ж Мирелес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Ж Мирелес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Ж Мирелес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Анжела Лопичич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Анжела Лопичич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Ж Мирелес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Ж Мирелес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Анжела Лопичич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Ж Мирелес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Анжела Лопичич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Анжела Лопичич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Отказ от игnры

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
67%
53%
Реализация брейк - пойнтов
30%
38%
Игры Финал
07.11
Ирландия Anna Cherico Канада Cookie Jarvis-Tredgett
0
2
0
0
0
0
Завершен
07.11
США Raegan Farm США Елена Чжао
2
0
6
6
6
6
Завершен
07.11
Россия Элина Неплий Бразилия Эдуарда Пиай
1
2
2
6
7
5
1
6
Завершен
07.11
Veronika Miroshnichenko Veronika Miroshnichenko США Maria Aytoyan
2
1
6
6
6
6
6
6
Завершен
Комментарии к матчу
