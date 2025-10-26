26.10.2025
Смотреть онлайн Ж Мирелес - Анжела Лопичич 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach Women: Ж Мирелес — Анжела Лопичич, Финал . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:15 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 01.
МСК, Финал, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 01
UTR Pro Newport Beach Women
Завершен
(6:4, 2:3)
1 : 1
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Анжела Лопичич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Ж Мирелес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Ж Мирелес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Анжела Лопичич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Ж Мирелес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Ж Мирелес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Ж Мирелес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Анжела Лопичич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Анжела Лопичич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Ж Мирелес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Ж Мирелес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Анжела Лопичич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Ж Мирелес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Анжела Лопичич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Анжела Лопичич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
67%
53%
Реализация брейк - пойнтов
30%
38%
