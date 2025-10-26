26.10.2025
Смотреть онлайн Франческа Пейс - Екатерина Хайрутдинова 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Norman: Франческа Пейс — Екатерина Хайрутдинова . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Norman
Завершен
(6:3, 6:6)
1 : 0
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ekaterina Khayrutdinova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Франческа Пейс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Ekaterina Khayrutdinova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Франческа Пейс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Франческа Пейс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Франческа Пейс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Франческа Пейс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Ekaterina Khayrutdinova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Франческа Пейс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Франческа Пейс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Ekaterina Khayrutdinova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Ekaterina Khayrutdinova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Франческа Пейс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Ekaterina Khayrutdinova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Ekaterina Khayrutdinova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Ekaterina Khayrutdinova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Франческа Пейс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Франческа Пейс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Франческа Пейс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Ekaterina Khayrutdinova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Франческа Пейс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
4
1
Двойные ошибки
5
9
Выигрыш первой подачи
67%
54%
Реализация брейк - пойнтов
50%
40%
