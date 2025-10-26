26.10.2025
Смотреть онлайн Вероника Подрез - Франциска Жорже 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Poitiers: Вероника Подрез — Франциска Жорже . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Poitiers
Завершен
(7:5, 2:6, 5:4)
2 : 1
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Франциска Жорже - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Вероника Подрез - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Вероника Подрез - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Франциска Жорже - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Вероника Подрез - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Вероника Подрез - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Франциска Жорже - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Вероника Подрез - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Франциска Жорже - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Франциска Жорже - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Вероника Подрез - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Вероника Подрез - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Франциска Жорже - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Вероника Подрез - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Франциска Жорже - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Франциска Жорже - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Франциска Жорже - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Франциска Жорже - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Вероника Подрез - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Франциска Жорже - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Франциска Жорже - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Вероника Подрез - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Франциска Жорже - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Франциска Жорже - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Вероника Подрез - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 26 - Вероника Подрез - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Вероника Подрез - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 28 - Франциска Жорже - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 29 - Вероника Подрез - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
13
0
Выигрыш первой подачи
63%
56%
Реализация брейк - пойнтов
54%
41%
