26.10.2025
Смотреть онлайн Томас Ланик - Бейбит Жукаев 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Bratislava: Томас Ланик — Бейбит Жукаев, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на корте Centre Court.
МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Centre Court
Challenger Bratislava
Завершен
(3:6, 4:6)
(3:6, 4:6)
0 : 2
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Бейбит Жукаев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Томас Ланик - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Бейбит Жукаев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Томас Ланик - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Бейбит Жукаев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Бейбит Жукаев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Бейбит Жукаев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Томас Ланик - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Бейбит Жукаев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Бейбит Жукаев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Бейбит Жукаев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Томас Ланик - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Бейбит Жукаев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Томас Ланик - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Бейбит Жукаев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Томас Ланик - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Бейбит Жукаев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Томас Ланик - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
7
16
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
68%
94%
Реализация брейк - пойнтов
0%
22%
Игры Квалификационный Раунд 1
26.10
0
2
2
6
3
6
Завершен
26.10
2
1
6
7
6
4
6
4
Завершен
26.10
2
0
6
1
6
0
Завершен
26.10
0
2
3
6
4
6
Завершен
26.10
2
0
6
0
6
0
Завершен
26.10
0
2
2
6
6
7
Завершен
26.10
2
0
6
1
7
6
Завершен
26.10
0
2
0
6
2
6
Завершен
26.10
2
0
7
6
6
4
Завершен
26.10
0
2
1
6
2
6
Завершен
09.06
2
0
7
6
6
3
Завершен
09.06
0
2
1
6
2
6
Завершен
09.06
2
0
6
1
6
4
Завершен
09.06
1
2
1
6
6
3
5
7
Завершен
09.06
2
1
6
7
7
6
6
1
Завершен
09.06
0
2
4
6
2
6
Завершен
09.06
2
0
6
0
6
1
Завершен
08.06
0
1
1
4
08.06
0
1
3
6
0
0
08.06
1
1
7
6
5
7
2
2
08.06
0
2
4
6
5
7
Завершен
08.06
2
0
6
3
6
2
Завершен
Комментарии к матчу