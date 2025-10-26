26.10.2025
Смотреть онлайн Хуан Карлос Гарсия Гарсия - Simon Caldwell 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Knoxville: Хуан Карлос Гарсия Гарсия — Simon Caldwell, --- . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:15 по московскому времени и пройдет на корте Goodfriend Tennis Center - Court 05.
МСК, ---, Корт: Goodfriend Tennis Center - Court 05
UTR Pro Knoxville
Завершен
(2:6, 0:6)
0 : 2
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Simon Caldwell - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Juan C Garcia Garcia - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Simon Caldwell - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Simon Caldwell - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Simon Caldwell - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Juan C Garcia Garcia - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Simon Caldwell - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Simon Caldwell - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Simon Caldwell - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Simon Caldwell - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Simon Caldwell - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Simon Caldwell - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Simon Caldwell - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Simon Caldwell - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
8
3
Выигрыш первой подачи
48%
82%
Реализация брейк - пойнтов
0%
50%
