26.10.2025
Смотреть онлайн Лука Хотце - Алан Джесудасон 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Knoxville: Лука Хотце — Алан Джесудасон, --- . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на корте Goodfriend Tennis Center - Court 05.
МСК, ---, Корт: Goodfriend Tennis Center - Court 05
UTR Pro Knoxville
Завершен
(7:5, 7:5)
2 : 0
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Алан Джесудасон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Лука Хотце - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Алан Джесудасон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Лука Хотце - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Алан Джесудасон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Лука Хотце - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Алан Джесудасон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Лука Хотце - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Алан Джесудасон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Лука Хотце - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Лука Хотце - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Лука Хотце - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Лука Хотце - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Алан Джесудасон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Алан Джесудасон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Лука Хотце - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Алан Джесудасон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Лука Хотце - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Алан Джесудасон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Лука Хотце - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Алан Джесудасон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Лука Хотце - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Лука Хотце - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Лука Хотце - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
14
4
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
82%
69%
Реализация брейк - пойнтов
33%
20%
