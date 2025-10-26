Текстовая трансляция

Гейм 1 - Алан Джесудасон - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 2 - Лука Хотце - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 3 - Алан Джесудасон - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 4 - Лука Хотце - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 5 - Алан Джесудасон - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 6 - Лука Хотце - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 7 - Алан Джесудасон - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 8 - Лука Хотце - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 9 - Алан Джесудасон - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 10 - Лука Хотце - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 11 - Лука Хотце - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 12 - Лука Хотце - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 13 - Лука Хотце - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 14 - Алан Джесудасон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 15 - Алан Джесудасон - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 16 - Лука Хотце - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 17 - Алан Джесудасон - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 18 - Лука Хотце - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 19 - Алан Джесудасон - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 20 - Лука Хотце - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 21 - Алан Джесудасон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 22 - Лука Хотце - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 23 - Лука Хотце - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40