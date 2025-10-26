26.10.2025
Смотреть онлайн Буваясар Гадамаури - Раду Албот 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Monastir: Буваясар Гадамаури — Раду Албот, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:15 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.
МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Center Court
Challenger Monastir
Завершен
(2:6, 1:6)
0 : 2
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Буваясар Гадамаури - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Раду Албот - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Буваясар Гадамаури - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Раду Албот - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Раду Албот - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Раду Албот - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Раду Албот - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Раду Албот - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Раду Албот - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Раду Албот - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Буваясар Гадамаури - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Раду Албот - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Раду Албот - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Раду Албот - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Раду Албот - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
7
4
Выигрыш первой подачи
58%
79%
Реализация брейк - пойнтов
0%
50%
