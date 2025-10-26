26.10.2025
Смотреть онлайн Омар Кнани - Педро Вивес Марсок 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Monastir: Омар Кнани — Педро Вивес Марсок, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 15:25 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.
МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Court 1
Challenger Monastir
Завершен
(1:6, 1:6)
0 : 2
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Педро Вивес Марсок - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Педро Вивес Марсок - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Педро Вивес Марсок - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Омар Кнани - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Педро Вивес Марсок - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Педро Вивес Марсок - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Педро Вивес Марсок - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Омар Кнани - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Педро Вивес Марсок - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Педро Вивес Марсок - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Педро Вивес Марсок - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Педро Вивес Марсок - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Педро Вивес Марсок - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Педро Вивес Марсок - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
5
3
Выигрыш первой подачи
43%
88%
Реализация брейк - пойнтов
0%
71%
