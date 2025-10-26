Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Омар Кнани - Педро Вивес Марсок 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Monastir: Омар КнаниПедро Вивес Марсок, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 15:25 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.

МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Court 1
Challenger Monastir
Омар Кнани
Завершен
(1:6, 1:6)
0 : 2
26 октября 2025
Педро Вивес Марсок
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Педро Вивес Марсок - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Педро Вивес Марсок - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Педро Вивес Марсок - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Омар Кнани - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Педро Вивес Марсок - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Педро Вивес Марсок - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Педро Вивес Марсок - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Омар Кнани - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Педро Вивес Марсок - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Педро Вивес Марсок - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Педро Вивес Марсок - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Педро Вивес Марсок - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Педро Вивес Марсок - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Педро Вивес Марсок - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
0
3
Двойные ошибки
5
3
Выигрыш первой подачи
43%
88%
Реализация брейк - пойнтов
0%
71%
Игры Квалификационный Раунд 1
26.10
Казахстан Amir Omarkhanov Италия Мишель Рибекаи
0
2
3
6
3
6
Завершен
26.10
Англия Жиль Хуссей Индия Адиль Кальянпур
2
0
6
2
6
1
Завершен
26.10
Сербия Стефан Латинович Алжир Самир Хамза Регуир
2
1
6
4
4
6
6
4
Завершен
26.10
Турция Янки Эрел Алжир Самир Хамза Регуир
-
-
Отменен
26.10
Россия Александр Бинда Франция Максенс Беж
2
1
4
6
6
4
7
5
Завершен
26.10
Бельгия Буваясар Гадамаури Молдова, Республика Раду Албот
0
2
2
6
1
6
Завершен
26.10
Тунис Омар Кнани Испания Педро Вивес Марсок
0
2
1
6
1
6
Завершен
26.10
Чехия Тадеас Пароулек Тунис Ibrahim Snoussi
2
0
6
2
6
3
Завершен
26.10
США Дали Бланч Тунис Alaa Trifi
2
0
6
2
6
2
Завершен
26.10
Италия Лоренцо Карбони ЮАР Крис Ван Вик
1
0
6
2
0
0
Отказ
26.10
Испания Серхио Кальехон Эрнандо Польша Олаф Печковски
2
0
6
4
6
4
Завершен
26.10
Турция Мерт Алькая Франция Лоран Локоли
2
1
1
6
6
2
6
0
Завершен
Комментарии к матчу
