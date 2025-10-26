26.10.2025
Смотреть онлайн Александр Бинда - Максенс Беж 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Monastir: Александр Бинда — Максенс Беж, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:40 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.
МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Court 1
Challenger Monastir
Завершен
(4:6, 6:4, 7:5)
2 : 1
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Александр Бинда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Максенс Беж - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Александр Бинда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Максенс Беж - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Александр Бинда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Максенс Беж - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Александр Бинда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Максенс Беж - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Максенс Беж - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Максенс Беж - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Максенс Беж - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Максенс Беж - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Александр Бинда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Александр Бинда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Максенс Беж - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Максенс Беж - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Александр Бинда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Александр Бинда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Александр Бинда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Александр Бинда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Александр Бинда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Максенс Беж - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Александр Бинда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Максенс Беж - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Александр Бинда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Максенс Беж - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Александр Бинда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Максенс Беж - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 29 - Александр Бинда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 30 - Максенс Беж - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 31 - Александр Бинда - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
4
6
Двойные ошибки
7
6
Выигрыш первой подачи
74%
62%
Реализация брейк - пойнтов
21%
50%
Комментарии к матчу