26.10.2025

Смотреть онлайн Александр Бинда - Максенс Беж 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Monastir: Александр БиндаМаксенс Беж, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:40 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.

МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Court 1
Challenger Monastir
Александр Бинда
Завершен
(4:6, 6:4, 7:5)
2 : 1
26 октября 2025
Максенс Беж
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Александр Бинда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Максенс Беж - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Александр Бинда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Максенс Беж - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Александр Бинда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Максенс Беж - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Александр Бинда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Максенс Беж - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Максенс Беж - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Максенс Беж - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Максенс Беж - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Максенс Беж - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Александр Бинда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Александр Бинда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Максенс Беж - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Максенс Беж - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Александр Бинда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Александр Бинда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Александр Бинда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Александр Бинда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Александр Бинда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Максенс Беж - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Александр Бинда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Максенс Беж - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Александр Бинда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Максенс Беж - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Александр Бинда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Максенс Беж - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 29 - Александр Бинда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 30 - Максенс Беж - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 31 - Александр Бинда - взял свою подачу со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
4
6
Двойные ошибки
7
6
Выигрыш первой подачи
74%
62%
Реализация брейк - пойнтов
21%
50%
Игры Квалификационный Раунд 1
26.10
Казахстан Amir Omarkhanov Италия Мишель Рибекаи
0
2
3
6
3
6
Завершен
26.10
Англия Жиль Хуссей Индия Адиль Кальянпур
2
0
6
2
6
1
Завершен
26.10
Сербия Стефан Латинович Алжир Самир Хамза Регуир
2
1
6
4
4
6
6
4
Завершен
26.10
Турция Янки Эрел Алжир Самир Хамза Регуир
-
-
Отменен
26.10
Россия Александр Бинда Франция Максенс Беж
2
1
4
6
6
4
7
5
Завершен
26.10
Бельгия Буваясар Гадамаури Молдова, Республика Раду Албот
0
2
2
6
1
6
Завершен
26.10
Тунис Омар Кнани Испания Педро Вивес Марсок
0
2
1
6
1
6
Завершен
26.10
Чехия Тадеас Пароулек Тунис Ibrahim Snoussi
2
0
6
2
6
3
Завершен
26.10
США Дали Бланч Тунис Alaa Trifi
2
0
6
2
6
2
Завершен
26.10
Италия Лоренцо Карбони ЮАР Крис Ван Вик
1
0
6
2
0
0
Отказ
26.10
Испания Серхио Кальехон Эрнандо Польша Олаф Печковски
2
0
6
4
6
4
Завершен
26.10
Турция Мерт Алькая Франция Лоран Локоли
2
1
1
6
6
2
6
0
Завершен
Комментарии к матчу
