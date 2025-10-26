Смотреть онлайн Жиль Хуссей - Адиль Кальянпур 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Monastir: Жиль Хуссей — Адиль Кальянпур, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:55 по московскому времени и пройдет на корте Court 2.