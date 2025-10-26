26.10.2025
Смотреть онлайн Жиль Хуссей - Адиль Кальянпур 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Monastir: Жиль Хуссей — Адиль Кальянпур, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:55 по московскому времени и пройдет на корте Court 2.
МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Court 2
Challenger Monastir
Завершен
(6:2, 6:1)
2 : 0
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Жиль Хуссей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Жиль Хуссей - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Адиль Кальянпур - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Жиль Хуссей - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Адиль Кальянпур - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Жиль Хуссей - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Жиль Хуссей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Жиль Хуссей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Жиль Хуссей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Жиль Хуссей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Жиль Хуссей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Жиль Хуссей - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Адиль Кальянпур - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Жиль Хуссей - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
81%
59%
Реализация брейк - пойнтов
50%
0%
