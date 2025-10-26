26.10.2025
Смотреть онлайн Мэдисон Фран - Ciara Moore 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Glasgow: Мэдисон Фран — Ciara Moore . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Glasgow
Завершен
(0:6, 1:6)
0 : 2
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ciara Moore - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Ciara Moore - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Ciara Moore - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Ciara Moore - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Ciara Moore - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Ciara Moore - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Ciara Moore - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Ciara Moore - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Ciara Moore - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Ciara Moore - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Ciara Moore - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Мэдисон Фран - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Ciara Moore - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
3
Двойные ошибки
4
2
Выигрыш первой подачи
45%
79%
Реализация брейк - пойнтов
0%
83%
