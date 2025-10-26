26.10.2025
Смотреть онлайн Анна Петкович - Sevil Parviz 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Glasgow: Анна Петкович — Sevil Parviz . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Glasgow
Завершен
(6:2, 6:0)
2 : 0
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Анна Петкович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Анна Петкович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Анна Петкович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Sevil Parviz - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Анна Петкович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Анна Петкович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Sevil Parviz - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Анна Петкович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Анна Петкович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Анна Петкович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Анна Петкович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Анна Петкович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Анна Петкович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Анна Петкович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
78%
32%
Реализация брейк - пойнтов
86%
100%
Комментарии к матчу