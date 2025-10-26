26.10.2025
Смотреть онлайн Яна Озипка - Zainab Williams 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Glasgow: Яна Озипка — Zainab Williams . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Glasgow
Завершен
(6:3, 6:1)
2 : 0
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Zainab Williams - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Яна Озипка - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Яна Озипка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Яна Озипка - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Яна Озипка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Zainab Williams - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Яна Озипка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Zainab Williams - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Яна Озипка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Яна Озипка - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Яна Озипка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Яна Озипка - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Zainab Williams - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Яна Озипка - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Яна Озипка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Яна Озипка - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
5
1
Выигрыш первой подачи
74%
48%
Реализация брейк - пойнтов
55%
40%
Комментарии к матчу